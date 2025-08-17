$!Se incendia remolque de tráiler en el Libramiento Mazatlán; cierran vialidad por varias horas

MAZATLÁN._ Por calentamiento de balatas, las llantas y remolque de un tráiler se incendiaron este domingo sobre el Libramiento Mazatlán

Los hechos, registrados a las 09:00 horas, movilizaron a Bomberos Veteranos de Villa Unión, quienes se trasladaron al kilómetro 244+500 que indicaba el reporte.

El operador del tráiler detuvo su transporte al descubrir la estela de humo que desprendía el segundo remolque y realizó las maniobras para desprender la unidad comprometida por las llamas.