Se incendia remolque de tráiler en el Libramiento Mazatlán; cierran vialidad por varias horas

Bomberos Veteranos de Villa Unión lograron apagar el fuego que consumió parcialmente la caja de la unidad, evitando daños mayores
Juvencio Villanueva |
17/08/2025 18:22
17/08/2025 18:22

MAZATLÁN._ Por calentamiento de balatas, las llantas y remolque de un tráiler se incendiaron este domingo sobre el Libramiento Mazatlán

Los hechos, registrados a las 09:00 horas, movilizaron a Bomberos Veteranos de Villa Unión, quienes se trasladaron al kilómetro 244+500 que indicaba el reporte.

El operador del tráiler detuvo su transporte al descubrir la estela de humo que desprendía el segundo remolque y realizó las maniobras para desprender la unidad comprometida por las llamas.

La pronta respuesta del personal de Bomberos Veteranos, con base en Villa Unión, evitó que el fuego consumiera por completo el remolque y la carga que transportaba.

La falla en el sistema de frenos consistió en el calentamiento de balatas, que alcanzaron una temperatura extrema al grado de encender el caucho de las llantas y estas a su vez generaron el incendio del remolque.

Agentes carreteros de la Guardia Nacional se encargaron de contener el flujo vehícular durante las acciones de los “apagafuegos” y se encargaron del parte de hechos.

El siniestro obligó al cierre del Libramiento Mazatlán por más de tres horas y dejó solo cuantiosas perdidas materiales.

