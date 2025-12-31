$!Se incendia salón del templo del fraccionamiento Los Portales, en Mazatlán

MAZATLÁN.: Un salón de la parroquia Divino Redentor, en el fraccionamiento Los Portales, frente al Infonavit Jabalíes, se incendió la noche de este martes 30 de diciembre, dejando daños materiales.

De acuerdo a un comunicado, elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán a bordo del camión de Bomberos 14 acudieron a sofocar las llamas.