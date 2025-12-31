Seguridad
Se incendia salón del templo del fraccionamiento Los Portales, en Mazatlán

Elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán a bordo del camión de Bomberos 14 acudieron a sofocar las llamas; solo hubo daños materiales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/12/2025 08:02
31/12/2025 08:02

MAZATLÁN.: Un salón de la parroquia Divino Redentor, en el fraccionamiento Los Portales, frente al Infonavit Jabalíes, se incendió la noche de este martes 30 de diciembre, dejando daños materiales.

De acuerdo a un comunicado, elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán a bordo del camión de Bomberos 14 acudieron a sofocar las llamas.

Vecinos de las avenidas Venados y Jabalines también se movilizaron y pidieron ayuda.

Al parecer el incendio fue por una probable falla eléctrica en un minisplit.

Una vez extinguido el fuego, fue necesario realizar ventilación en el lugar.

Al lugar también arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

