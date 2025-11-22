$!Se incendia tienda de abarrotes en La Foresta, en Mazatlán, tras presunto ataque

MAZATLÁN._ Una noche de incertidumbre se vivió este sábado en Mazatlán al suscitarse una explosión en un abarrotes en el Infonavit La Foresta. Según versiones de los vecinos del lugar, se escuchó un fuerte estruendo, por lo que al salir de sus casas se percataron del incendio en el lugar.

Ellos mismos, tratando de auxiliar a las personas que se encontraban atrapadas al interior, comentaron que con cubetas acarrearon agua para intentar apagar el fuego. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó que elementos de los cuerpos de seguridad y emergencia se movilizaron a dicho asentamiento tras recibir el reporte de una vivienda incendiada, derivada de una agresión.

De acuerdo con los primeros informes, civiles armados habrían disparado contra un establecimiento acondicionado como tienda de abarrotes y, además, habrían lanzado un artefacto explosivo de fabricación casera. Al lugar llegaron elementos de los distintos cuerpos de auxilio, Bomberos Mazatlán, Bomberos Veteranos, elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil, policías de investigación, policías municipales y Cruz Roja.









Al interior del abarrotes se apreciaban daños ocasionados por el fuego en refrigeradores y anaqueles de frituras y galletas. Socorristas de Cruz Roja atendieron a cuatro mujeres adultas, a una menor y a un joven que al parecer ayudó a que salieran estas personas del inmueble. El sitio quedó asegurado para que personal de la Vicefiscalía Regional Zona Sur lleve a cabo las investigaciones correspondientes, señaló la SSPM en un comunicado.