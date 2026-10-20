$!Se incendia tráiler cargado con leche evaporada en la carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN. _ Una caja de tráiler cargada con leche evaporada se incendió cuando circulaba por la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura del campo El Diez, al sur de Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, una presunta falla mecánica provocó que las llantas de la caja se amarraran, lo que habría originado el incendio.

Al percatarse de la situación, el conductor realizó maniobras para desprender la caja del tractocamión y evitar que el fuego alcanzara la cabina.

La caja quedó a un costado de la carretera, donde las llamas consumieron parte de la estructura y la mercancía que transportaba. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron al sitio y realizaron las maniobras para sofocar el fuego.

No se reportaron personas lesionadas; las afectaciones fueron únicamente materiales, tanto en la caja como en la carga de leche evaporada.