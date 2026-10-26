Se incendia tráiler cerca de la Laguna Colorada en la salida sur de Culiacán

Un tráiler sufrió una falla eléctrica y se incendió sobre la carretera Libre Culiacán-Mazatlán durante la noche de este lunes, a la altura de la comunidad la Laguna Colorada, al sur Culiacán.

El percance, de acuerdo con reportes, se habría originado en la cabina de la unidad y se extendió hasta parte de la caja.