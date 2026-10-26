Seguridad
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Accidente

Se incendia tráiler cerca de la Laguna Colorada en la salida sur de Culiacán

El percance se habría originado en la cabina de la unidad y se extendió hasta parte de la caja; no reportan personas heridas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/10/2026 22:12
26/10/2026 22:12

Un tráiler sufrió una falla eléctrica y se incendió sobre la carretera Libre Culiacán-Mazatlán durante la noche de este lunes, a la altura de la comunidad la Laguna Colorada, al sur Culiacán.

El percance, de acuerdo con reportes, se habría originado en la cabina de la unidad y se extendió hasta parte de la caja.

“Afortunadamente no se reportan personas lesionadas durante este percance”, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Elementos de Bomberos Veteranos atendieron el siniestro y controlaron las llamas, y posteriormente se retiraron.

Autoridades se movilizaron para controlar el tráfico, ya que el tráiler quedó sobre el acotamiento.

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