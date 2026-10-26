Se incendia tráiler cerca de la Laguna Colorada en la salida sur de Culiacán

Un tráiler sufrió una falla eléctrica y se incendió sobre la carretera Libre Culiacán-Mazatlán durante la noche de este lunes, a la altura de la comunidad la Laguna Colorada, al sur Culiacán.
El percance, de acuerdo con reportes, se habría originado en la cabina de la unidad y se extendió hasta parte de la caja.
La #SSPSinaloa informa que, este lunes 26 de octubre de 2026, un tráiler sufrió una falla mecánica que provocó que la unidad se incendiara por la carretera Libre, a la altura de la comunidad Laguna Colorada, en Culiacán. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas durante este percance.El Grupo Interinstitucional y los cuerpos de auxilio se encuentran en el sitio para controlar el fuego y poner orden al tráfico vehicular, por lo que se solicita evitar la zona en lo que se desarrollan los trabajos pertinentes.Descartar que se trata de un hecho de inseguridad, por lo que reiteramos nuestro compromiso de mantener informada a la ciudadanía.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1)
October 27, 2026
La #SSPSinaloa informa que, este lunes 26 de octubre de 2026, un tráiler sufrió una falla mecánica que provocó que la unidad se incendiara por la carretera Libre, a la altura de la comunidad Laguna Colorada, en Culiacán. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas durante este percance.El Grupo Interinstitucional y los cuerpos de auxilio se encuentran en el sitio para controlar el fuego y poner orden al tráfico vehicular, por lo que se solicita evitar la zona en lo que se desarrollan los trabajos pertinentes.Descartar que se trata de un hecho de inseguridad, por lo que reiteramos nuestro compromiso de mantener informada a la ciudadanía.
“Afortunadamente no se reportan personas lesionadas durante este percance”, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Elementos de Bomberos Veteranos atendieron el siniestro y controlaron las llamas, y posteriormente se retiraron.
Autoridades se movilizaron para controlar el tráfico, ya que el tráiler quedó sobre el acotamiento.