Se incendia un domicilio en la colonia Las Quintas, en Culiacán

El hecho, ocurrido la noche de este viernes, habría dejado al menos dos vehículos quemados que terminaron en pérdida total
Noroeste/Redacción
28/11/2025 20:57
CULIACÁN._ Un domicilio ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, sufrió un incendio la noche de este viernes, que dejó daños materiales.

El inmueble se ubica sobre la calle Isla del Carmen, entre la avenida Eldorado y la calle Socorro.

El incidente se reportó a las autoridades y cuerpos de emergencia alrededor de las 18:45 horas, desconociéndose hasta el momento el origen de las llamas.

Como saldo preliminar del suceso habría al menos dos vehículos que se incendiaron al interior de la vivienda, y terminaron en pérdida total.

