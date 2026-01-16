Se incendia una casa tras reporte de explosión en Lomas del Magisterio, en Culiacán

Al mediodía de este viernes se registró el incendio de una vivienda en la colonia Lomas del Magisterio, en el sector noreste de Culiacán, luego de que vecinos alertaron haber escuchado una explosión.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Tahues, cerca de la avenida Tamazula, y fueron reportados a los números de emergencia alrededor de las 13:30 horas.

En el sitio, elementos de Bomberos Culiacán localizaron una casa blanca, de una planta, incendiándose desde la cochera, sin que hasta el momento se conozca el origen de las llamas.

De acuerdo con autoridades, el inmueble se encontraba abandonado, por lo que no se reportaron personas afectadas.

Posteriormente, personal de la Guardia Nacional aseguró el área para que las instancias ministeriales determinen el origen del siniestro.