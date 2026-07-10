Seguridad
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Incidente

Se incendia vehículo en la carretera México 15, cerca de la caseta El Vainillo

Bomberos Veteranos de Villa Unión sofocaron el fuego que consumió por completo la unidad; la circulación fue cerrada temporalmente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/07/2026 21:25
10/07/2026 21:25

MAZATLÁN._ Un vehículo se incendió este viernes cuando circulaba sobre la carretera México 15, a la altura de la caseta El Vainillo.

Elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, a bordo de la unidad MV-14 (máquina extintora), atendieron el reporte del incendio de vehículo.

Al arribar al lugar, realizaron las maniobras correspondientes para el control y extinción del fuego, evitando mayores riesgos en la zona.

El incendio consumió la totalidad del vehículo y la circulación fue cerrada por momentos.

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Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incidente.

Bomberos Veteranos de Villa Unión exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y reportar de inmediato cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes.

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