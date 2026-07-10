$!Se incendia vehículo en la carretera México 15, cerca de la caseta El Vainillo

MAZATLÁN._ Un vehículo se incendió este viernes cuando circulaba sobre la carretera México 15, a la altura de la caseta El Vainillo.

Elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, a bordo de la unidad MV-14 (máquina extintora), atendieron el reporte del incendio de vehículo.

Al arribar al lugar, realizaron las maniobras correspondientes para el control y extinción del fuego, evitando mayores riesgos en la zona.

El incendio consumió la totalidad del vehículo y la circulación fue cerrada por momentos.