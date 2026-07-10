$!Se incendia vehículo en la carretera México 15, cerca de la caseta El Vainillo

MAZATLÁN._ Un vehículo se incendió este viernes cuando circulaba sobre la carretera México 15, a la altura de la caseta El Vainillo.
Elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, a bordo de la unidad MV-14 (máquina extintora), atendieron el reporte del incendio de vehículo.
Al arribar al lugar, realizaron las maniobras correspondientes para el control y extinción del fuego, evitando mayores riesgos en la zona.
El incendio consumió la totalidad del vehículo y la circulación fue cerrada por momentos.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incidente.
Bomberos Veteranos de Villa Unión exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y reportar de inmediato cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes.