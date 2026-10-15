$!Se incendia vivienda de la Colonia Independencia, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio de casa habitación en la Colonia Independencia movilizó este jueves a elementos de Bomberos Mazatlán.

Al arribar al lugar, el personal realizó acciones inmediatas para contener y extinguir el fuego, debido a que en el domicilio se encontraba una importante acumulación de materiales, reportó la corporación a través de un comunicado.

Esta situación, precisó, representaba un alto riesgo de propagación del incendio hacia otras áreas de la propiedad y viviendas aledañas.