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Se incendia vivienda de la Colonia Independencia, en Mazatlán

Bomberos Mazatlán logró controlar el fuego pese a la acumulación de materiales en el domicilio, que representaba un riesgo de propagación a casas cercanas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/10/2026 21:14
15/10/2026 21:14

MAZATLÁN._ Un incendio de casa habitación en la Colonia Independencia movilizó este jueves a elementos de Bomberos Mazatlán.

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Al arribar al lugar, el personal realizó acciones inmediatas para contener y extinguir el fuego, debido a que en el domicilio se encontraba una importante acumulación de materiales, reportó la corporación a través de un comunicado.

Esta situación, precisó, representaba un alto riesgo de propagación del incendio hacia otras áreas de la propiedad y viviendas aledañas.

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Gracias a la intervención y al trabajo coordinado de los bomberos, se logró contener y extinguir el incendio, evitando que las llamas se extendieran a otras propiedades.

El incidente dejó únicamente daños materiales.

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