Se incendia vivienda donde un hombre fue atacado a balazos un día antes en la Colonia Los Pinos, en Culiacán

Un incendio registrado minutos antes de la medianoche de este miércoles 18 de junio consumió parte de una vivienda ubicada en la Colonia Los Pinos, en Culiacán, inmueble que un día antes había sido escenario de un ataque armado en el que resultó herido Alberto, de 57 años, quien posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

El siniestro fue reportado a los números de emergencia por vecinos del sector, quienes alertaron sobre fuego al interior de la vivienda localizada en el cruce de las calles Pascual Orozco y Río del Carmen.

Elementos de Bomberos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia inmuebles contiguos.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que existen indicios de que el incendio pudo haber sido provocado, por lo que el caso será investigado por las instancias correspondientes.

El fuego ocasionó daños materiales valuados en varios miles de pesos, aunque no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

En ese mismo domicilio, durante la mañana del martes 17 de junio, Alberto fue atacado a balazos.

Tras resultar herido, fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y trasladado a un hospital, donde horas más tarde perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.