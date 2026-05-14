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Emergencia

Se incendia vivienda en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán; evacuan centro de rehabilitación de mujeres

Corporaciones de auxilio y de emergencia acudieron al sitio para controlar el fuego
Juvencio Villanueva |
14/05/2026 17:12
14/05/2026 17:12

MAZATLÁN._ Más de 30 mujeres fueron evaluadas de un centro de rehabilitación, tras generarse un incendio en la vivienda contigua; Bomberos Mazatlán, personal de Protección Civil y Policías municipales atendieron el siniestro.

El incendio se registró a las 16:30 horas, en la Calle Dalia, entre la Avenida Tulipán y la Calle Clavel de la colonia Flores Magón.

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Una persona salió corriendo de la vivienda y alertó del incendio al personal del centro de rehabilitación para mujeres que colinda con la vivienda, de inmediato las encargadas del centro terapéutico evacuó a todas las internas, que se refugiaron en una vivienda cercana.

Elementos de Bomberos Mazatlán llegaron a bordo de dos máquinas de combate, desplegaron mangueras y se equiparon con tanques y mascarillas para entrar a la vivienda y combatir la base del fuego; el habitante de la vivienda indicó a los bomberos sobre un cilindro de gas que podía estallar.

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Al cabo de unos minutos los bomberos lograron sofocar el incendio y procedieron con la remoción y enfriamiento de los escombros antes de retirarse y declarar segura la zona.

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