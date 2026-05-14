$!Se incendia vivienda en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán; evacuan centro de rehabilitación de mujeres

MAZATLÁN._ Más de 30 mujeres fueron evaluadas de un centro de rehabilitación, tras generarse un incendio en la vivienda contigua; Bomberos Mazatlán, personal de Protección Civil y Policías municipales atendieron el siniestro. El incendio se registró a las 16:30 horas, en la Calle Dalia, entre la Avenida Tulipán y la Calle Clavel de la colonia Flores Magón.







Una persona salió corriendo de la vivienda y alertó del incendio al personal del centro de rehabilitación para mujeres que colinda con la vivienda, de inmediato las encargadas del centro terapéutico evacuó a todas las internas, que se refugiaron en una vivienda cercana. Elementos de Bomberos Mazatlán llegaron a bordo de dos máquinas de combate, desplegaron mangueras y se equiparon con tanques y mascarillas para entrar a la vivienda y combatir la base del fuego; el habitante de la vivienda indicó a los bomberos sobre un cilindro de gas que podía estallar.







