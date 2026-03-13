$!Se incendian hornos en negocio expendedor de machaca en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una probable fuga de gas en unos hornos desencadenó un incendio que consumió el cuarto de producción de un negocio que procesa carnes para la elaboración de machaca.
El incendio se reportó a las 16:15 horas de este viernes en una carnicería ubicada en la esquina de las avenidas Francisco I. Madero y Luis Donaldo Colosio, en la colonia Valles del Ejido.
Una probable fuga en la instalación de uno de los hornos que utilizan en el negocio para la preparación de machaca, generó un flamazo que alcanzó algunos muebles y la misma presión del gas avivó el incendio en el tercer piso de la carnicería.
Elementos de Bomberos Veteranos respondieron al reporte de la emergencia y sofocaron el incendio, sin reporte de personas heridas durante el siniestro.