$!Se intoxican con solventes tripulantes de buque atunero atracado en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por medio de la Cuarta Región Naval, informó que personal naval brindó apoyo el sábado a los tripulantes de un buque atunero que presentaban síntomas de intoxicación, en el recinto portuario de Mazatlá.

De acuerdo con un comunicado, esta acción se llevó a cabo cuando personal perteneciente a la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán realizó una llamada de emergencia a la Unidad Naval de Protección Portuaria, reportando a tres tripulantes con síntomas de intoxicación por inhalación de solventes, derivado de labores de mantenimiento al interior de un buque atracado en el muelle.