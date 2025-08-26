Se llevan a la fuerza a dos hombres en Bariometo, Navolato

NAVOLATO._ Dos hombres fueron privados de la libertad la tarde de este martes en la comunidad de Bariometo, municipio de Navolato.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 18:30 horas un grupo de hombres armados arribó en un sedán blanco a los domicilios de las víctimas, a quienes sometieron y posteriormente trasladaron con rumbo a Altata, sobre la carretera Altata-Navolato.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Agustín “C”, de 32 años, y José Carlos “M”, ambos vecinos de la misma comunidad.

Luis Agustín fue llevado sin camisa, únicamente con un pantalón negro; es robusto, de tez morena, mide 1.70 metros, tiene barba de candado, cabello largo y lacio color oscuro, además de un tatuaje de ancla en un brazo.

José Carlos vestía playera negra y pantalón azul; es de complexión delgada, tez clara, cabello largo, lacio y rubio, con un pendiente en una ceja como seña particular.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada al número de emergencias 911.