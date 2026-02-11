$!“Se metieron a las casas a esculcar”; en Jesús María se ‘volaron’ hasta los tenis

CULIACÁN. _ Apenas amanecía en El Limoncito, una comunidad al norte de Culiacán, y ya sentían los “boludos” a ras de sus casas.

Eran hasta cuatro helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolando la comunidad El Limoncito, perteneciente a la sindicatura Jesús María, escenario de un enfrentamiento entre la Secretaría de Marina con un comando armando de la delincuencia organizada.

La versión oficial, emitida por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indica que los elementos navales realizaban patrullajes en la zona y fueron agredidos.