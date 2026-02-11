$!“Se metieron a las casas a esculcar”; en Jesús María se ‘volaron’ hasta los tenis

CULIACÁN. _ Apenas amanecía en El Limoncito, una comunidad al norte de Culiacán, y ya sentían los “boludos” a ras de sus casas.
Eran hasta cuatro helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolando la comunidad El Limoncito, perteneciente a la sindicatura Jesús María, escenario de un enfrentamiento entre la Secretaría de Marina con un comando armando de la delincuencia organizada.
La versión oficial, emitida por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indica que los elementos navales realizaban patrullajes en la zona y fueron agredidos.
Doña María [ficticio] mira la televisión, sentada en la puerta de su casa junto a su esposo y dos familiares más. Ella estaba barriendo su casa cuando comenzó la refriega.
“Les tiraron de abajo pa’ arriba, y les respondieron de arriba pa’ abajo”, narra, sin despegar la vista en la pantalla.
Ella solo escuchó las ráfagas y se refugió bajo techo, pero no sabía de dónde provenían los disparos.
Los hechos se concentraron en una residencia ubicada a menos de un kilómetro de su casa, al fondo de la comunidad, en donde hubo un saldo oficial de nueve sujetos detenidos y un civil muerto, además de al menos dos vehículos asegurados
A María “le fue bien”, los marinos se acercaron a su casa para preguntarle si se encontraba ilesa tras la balacera. A su compadre, la suerte no le sonrió esta mañana.
“Se metieron a las casas a esculcar, por si alguien se había escondido.
“Él no estaba, andaba con el doctor, tenía unos tenis, apenas se los ponía... se los volaron”, cuenta.
Durante el enfrentamiento y operativo, los helicópteros de las fuerzas del orden respondieron a las agresiones desde el aire, mientras que, en tierra, la tensión sacudió la mañana en El Limoncito.
“A mi sobrina y sus hijas dice que las arrodillaron, y ella ahí con las niñas llorando”, relata Sofía.