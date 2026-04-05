Se pierde menor de edad en el mar de la Isla de la Piedra; rescatan a dos de sus compañeros

MAZATLÁN._ Un menor de 15 años se encuentra desaparecido en el mar de la Isla de la Piedra, en la zona de conocido complejo hotelero desde la mañana de este domingo.

Dos de sus compañeros, también menores de edad, lograron ser rescatados, mientras la búsqueda continúa por la tarde.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático activaron un operativo de búsqueda y rescate tras el reporte de una persona con dificultades para salir del mar en una zona cercana al camino hacia la Isla de la Piedra, en el sector del complejo hotelero.

El aviso se generó alrededor de las 10:30 horas, lo que movilizó de inmediato a los salvavidas hacia el punto señalado, donde iniciaron recorridos de localización tanto a pie como con el apoyo de equipo acuático.

Al llegar al sitio, el personal desplegó labores de búsqueda en el área y posteriormente amplió el radio de acción con el uso de una moto acuática tipo Jetski, con el objetivo de cubrir una mayor extensión ante las condiciones del oleaje, sumándose personal de ENSAR.

De acuerdo con la información, la persona es un menor de aproximadamente 15 años que no logró salir debido a la fuerza del oleaje; incluso, señalaron que otras dos personas menores de edad fueron extraídas por bañistas, pero al intentar regresar por el joven, se perdió de vista.

El operativo continúa activo, y se mantiene el llamado a la ciudadanía a evitar acercarse a zonas alejadas o fuera del perímetro de vigilancia, y a seguir de manera permanente las indicaciones del personal de la Policía Acuática.