$!Se poncha llanta y caen de motocicleta; dos jóvenes resultan lesionados al sur de Culiacán

CULIACAN._ Dos jóvenes resultaron lesionados la tarde de este viernes tras sufrir un accidente cuando circulaban a bordo de una motocicleta tipo doble propósito, a la altura del campo El Diez, al sur de Culiacán.

El accidente se registró aproximadamente a las 17:30 horas, cuando los jóvenes circulaban de sur a norte a bordo de una motocicleta color negro con verde. Presuntamente, una de las llantas de la unidad se ponchó, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

Los dos ocupantes cayeron sobre el asfalto y dieron varias vueltas debido al impacto. Al momento del accidente, ninguno de los jóvenes portaba casco de seguridad.