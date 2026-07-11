$!Se quema autobús estacionado en la colonia Esperanza, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un autobús de pasajeros fue consumido por el fuego la madrugada de este sábado 11 de julio cuando se encontraba estacionado en la colonia Esperanza.
A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó que sus elementos de la Estación Central respondieron al reporte del incendio.
A la llegada de las unidades, se localizó el vehículo con fuego completamente desarrollado, por lo que se implementaron de inmediato las maniobras de control y extinción de las llamas.
De manera prioritaria, las acciones operativas se enfocaron en evitar la propagación del fuego hacia otros vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones, logrando contener el incidente y posteriormente extinguir el incendio sin que se registrara una mayor afectación en la zona.