$!Se registra carambola en El Rosario; motociclista resulta herido

EL ROSARIO._ Un motociclista herido dejó un choque que involucró un vehículo y dos motocicletas en la cabecera municipal de Rosario.
El hecho, se informó, se registró alrededor de las 18:45 horas de este jueves sobre la Avenida Rotarismo, a la altura del entronque de la Avenida Conalep, que lleva a la Dirección de Seguridad Pública.
Las unidades involucradas son un auto marca Sentra, color plata; y una motocicleta Italika Roja sin placas.
Se presume que la motocicleta, cuyo conductor resultó herido, se impactó contra la parte posterior del vehículo, seguido de la otra moto involucrada.
Al lugar llegaron elementos de Protección Civil para brindar la atención al herido, además de Tránsito y Seguridad Pública Municipal.
El motociclista fue trasladado de emergencia al Hospital Integral IMSS Bienestar, ubicado en la cabecera municipal.
Por su parte, los agentes de Tránsito Municipal recabaron los indicios además de remover las unidades a Seguridad Pública para darle el debido trámite y fincar responsabilidades.