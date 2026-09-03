$!Se registra carambola en El Rosario; motociclista resulta herido

EL ROSARIO._ Un motociclista herido dejó un choque que involucró un vehículo y dos motocicletas en la cabecera municipal de Rosario.

El hecho, se informó, se registró alrededor de las 18:45 horas de este jueves sobre la Avenida Rotarismo, a la altura del entronque de la Avenida Conalep, que lleva a la Dirección de Seguridad Pública.

Las unidades involucradas son un auto marca Sentra, color plata; y una motocicleta Italika Roja sin placas.