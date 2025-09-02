$!Se registra carambola entre 4 vehículos en la carretera México 15 en Rosario

EL ROSARIO._ Una carambola, en la que participaron cuatro unidades, se registró este martes sobre la carretera México 15, en Rosario.
El hecho fue reportado a las 16:20 horas en la vía en mención a la altura de los arcos sur de acceso a la cabecera municipal.
Se indicó que las unidades involucradas fueron una camioneta Nissan blanca; un camión rojo marca Freightliner, de una empresa refresquera; una camioneta Nissan blanca y un tráiler marca Kenworth rojo.
A pesar de que el accidente ocurrió sobre el carril que corre de norte a sur, uno de los tráileres involucrados terminó en el carril opuesto.
Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja para brindar el auxilio a los heridos.
Socorristas atendieron al tripulante del camión de reparto de refrescos involucrado en el choque, el cual dejó miles de pesos en pérdidas materiales.
Momentos después arribaron elementos de la Guardia Nacional de la División de Caminos para darle el debido trámite al hecho.