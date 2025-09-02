Seguridad
|
Accidente

Se registra carambola entre 4 vehículos en la carretera México 15 en Rosario

Dos camionetas, un tráiler y un camión repartidor de refrescos participaron en el choque este martes; socorristas atendieron a un lesionado en el lugar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/09/2025 18:32
02/09/2025 18:32

EL ROSARIO._ Una carambola, en la que participaron cuatro unidades, se registró este martes sobre la carretera México 15, en Rosario.

El hecho fue reportado a las 16:20 horas en la vía en mención a la altura de los arcos sur de acceso a la cabecera municipal.

Se indicó que las unidades involucradas fueron una camioneta Nissan blanca; un camión rojo marca Freightliner, de una empresa refresquera; una camioneta Nissan blanca y un tráiler marca Kenworth rojo.

$!Se registra carambola entre 4 vehículos en la carretera México 15 en Rosario

A pesar de que el accidente ocurrió sobre el carril que corre de norte a sur, uno de los tráileres involucrados terminó en el carril opuesto.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja para brindar el auxilio a los heridos.

$!Se registra carambola entre 4 vehículos en la carretera México 15 en Rosario

Socorristas atendieron al tripulante del camión de reparto de refrescos involucrado en el choque, el cual dejó miles de pesos en pérdidas materiales.

Momentos después arribaron elementos de la Guardia Nacional de la División de Caminos para darle el debido trámite al hecho.

$!Se registra carambola entre 4 vehículos en la carretera México 15 en Rosario
#Accidente
#Carambola
#Choque
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube