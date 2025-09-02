$!Se registra carambola entre 4 vehículos en la carretera México 15 en Rosario

EL ROSARIO._ Una carambola, en la que participaron cuatro unidades, se registró este martes sobre la carretera México 15, en Rosario.

El hecho fue reportado a las 16:20 horas en la vía en mención a la altura de los arcos sur de acceso a la cabecera municipal.

Se indicó que las unidades involucradas fueron una camioneta Nissan blanca; un camión rojo marca Freightliner, de una empresa refresquera; una camioneta Nissan blanca y un tráiler marca Kenworth rojo.