Seguridad
Accidente

Se registra carambola entre camión urbano y dos autos en Mazatlán

Las unidades se vieron involucradas en un choque en la avenida Gabriel Leyva, frente a la colonia Anáhuac; no se reportan heridos
Juvencio Villanueva |
10/10/2025 22:41
MAZATLÁN._ Una carambola entre un camión urbano y dos automóviles dejó una luminaria derribada y cuantiosos daños materiales entre los involucrados.

El accidente se registró a las 21:30 horas de este viernes en el cruce de la avenida Gabriel Leyva y la calle Pedro Infante, de la colonia Anáhuac.

En el primer choque participaron un vehículo Nissan Versa y el camión urbano, el cual provocó que el camión brincara el camellón central e invadiera el carril contrario, donde se impactó de frente contra un automóvil Toyota Yaris.

A pesar de los aparatosos daños que sufrieron los vehículos, sus ocupantes no requirieron atención médica y solo fueron valorados por paramédicos en el lugar del accidente.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

