$!Se registra carambola entre camión urbano y dos autos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una carambola entre un camión urbano y dos automóviles dejó una luminaria derribada y cuantiosos daños materiales entre los involucrados.
El accidente se registró a las 21:30 horas de este viernes en el cruce de la avenida Gabriel Leyva y la calle Pedro Infante, de la colonia Anáhuac.
En el primer choque participaron un vehículo Nissan Versa y el camión urbano, el cual provocó que el camión brincara el camellón central e invadiera el carril contrario, donde se impactó de frente contra un automóvil Toyota Yaris.
A pesar de los aparatosos daños que sufrieron los vehículos, sus ocupantes no requirieron atención médica y solo fueron valorados por paramédicos en el lugar del accidente.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.