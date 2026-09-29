Se registra carambola entre cinco unidades de transporte y carga en pista de cobro, a la altura de Rosario

ROSARIO._ Miles de pesos en perdidas materiales y problemas viales ocasionó una carambola entre cinco unidades, dos camiones de pasajeros, dos tráileres y una nodriza en la pista de cobro a la altura del municipio.

El hecho se registró alrededor 17:30 horas, sobre la pista Tepic- Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Potrerillos.

El percance entre las cinco unidades, se registró sobre el carril que corre de sur a norte, donde la última unidad impactada fue la nodriza contra un tráiler de paquetería que a su vez chocó contra la parte posterior de otro tráiler, y por último dos camiones pasajeros de distintas líneas.

Al lugar acudió personal de la pista, elementos de la Guardia Nacional, y Seguridad Pública, para brindar el auxilio a los tripulantes.

Debido a las labores se indicó que se dificultó la circulación por lo que rápidamente se formaron largas filas en ambos sentidos.