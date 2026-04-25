Se registra carambola y volcadura en el Paso Superior de El Conchi en Mazatlán; no hay lesionados

MAZATLÁN._ Una aparatosa carambola donde se vio involucrado un camión de volteo, dejó un auto volcado y cuantiosos daños materiales pero sin lesionados.

El accidente se registró a las 11:00 horas, en los carriles al sur del Libramiento Luis Donaldo Colosio a la altura de la Colonia Emiliano Zapata.

Según versión de los conductores de los vehículos afectados, un tráiler realizaba maniobras bloqueando ambos carriles hacia el sur, lo que provocó una fila de vehículos que se extendió hacia la rampa del mencionado paso superior.

El conductor del volteo con capacidad para 14 toneladas y que por circulaba sin carga, no alcanzó a frenar al descubrir la fila de vehículos y chocó contra un Nissan March el cual terminó volcado por el impacto contra una camioneta Ram 700.

Los conductores de los vehículos afectados resultaron ilesos a pesar del aparatoso accidente, pero de cualquier forma fueron valorados físicamente por paramédicos de Bomberos Veteranos y de Protección Civil.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de agilizar las acciones para que los vehículos siniestrado fueran remolcados con una grúa.