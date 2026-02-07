$!Se registra conato de incendio en área de medidores del Mercado Pino Suárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo conato de incendio se registró en el área de medidores del Mercado Pino Suárez, en el Centro, movilizando a Bomberos Mazatlán este sábado. De acuerdo a un reporte de la corporación, por segunda ocasión se registra un fuego incipiente en el área de medidores del mercado, ahora sobre la calle Aquiles Serdán, lo que movilizó a los bomberos y obligó al cierre de la calle.

Al arribo del personal del Cuerpo de Bomberos, la situación estaba controlada, personas que estaban en el lugar le echaron agua y resultaron ilesos. Sin embargo, Bomberos Mazatlán recomendó evitar echar agua a un incendio eléctrico, ya que esto puede causar lesiones que comprometan su integridad física.

Al final se emitieron recomendaciones preventivas a la administración del mercado, con el objetivo de corregir posibles riesgos en las instalaciones eléctricas y evitar una emergencia de mayores dimensiones. Bomberos Mazatlán reiteró el llamado a reforzar las medidas de seguridad y mantenimiento para salvaguardar la integridad de comerciantes, visitantes y del propio inmueble.

Reporta Gobierno municipal reportó que atendió la ‘falla’ en el mercado Por su parte, el Gobierno municipal informó sobre este hecho que la Dirección de Obras Públicas local, atendió de manera oportuna la falla registrada en la línea principal de energía eléctrica que alimenta el concentrado de medidores del Mercado Municipal “José María Pino Suárez”, ubicado en el Centro de la ciudad. Dio a conocer que dicha falla provocó el quemado de la línea principal, situación que derivó en la necesidad de realizar trabajos correctivos por la Dirección de Obras Públicas para no afectar a 42 locales comerciales del emblemático mercado.