Se registra conato de riña en el penal de Aguaruto; SSPE informa que fue controlado

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), informó que la mañana de este miércoles 27 de agosto se registró un conato de riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

De acuerdo con la autoridad estatal, la situación fue controlada de manera oportuna por personal del Grupo Interinstitucional, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras el incidente, se desplegó un operativo de revisión en los módulos involucrados con el objetivo de garantizar la seguridad dentro del penal y descartar cualquier riesgo adicional.

La SSP Sinaloa indicó que se mantendrá atenta al desarrollo de la situación e informará oportunamente sobre cualquier novedad.