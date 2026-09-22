Se registra enfrentamiento entre policías estatales y civiles en Costa Rica, en Culiacán

Un presunto enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y un grupo de civiles se registró durante la mañana de este martes en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el evento ocurrió aproximadamente a las 8:00 horas de este 22 de septiembre.

Según lo comunicado a Noroeste, el epicentro del hecho fue en una comunidad aledaña a la cabecera de la sindicatura.

Las autoridades informaron que la situación fue controlada rápidamente por los oficiales, pero sin aclarar si hubo saldo de personas detenidas como resultado de la movilización.

Hasta el momento la dependencia no se ha emitido un parte oficial de los acontecimientos.