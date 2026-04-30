$!Se registra incendio en Centro de internamiento para Adolescentes de Culiacán

CULIACÁN. _ Una movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró tras el reporte de un incendio al interior del Centro de Internamiento para Adolescentes ubicado en el polígono de seguridad de Culiacán.

El incidente presuntamente se originó a raíz de una riña entre internos, lo que derivó en el siniestro que afectó un área del inmueble.

De manera extraoficial, se reporta que dos personas resultaron heridas tras la riña; una de ellas sería una madre que se encontraba de visita.