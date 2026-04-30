$!Se registra incendio en Centro de internamiento para Adolescentes de Culiacán

CULIACÁN. _ Una movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró tras el reporte de un incendio al interior del Centro de Internamiento para Adolescentes ubicado en el polígono de seguridad de Culiacán.
El incidente presuntamente se originó a raíz de una riña entre internos, lo que derivó en el siniestro que afectó un área del inmueble.
De manera extraoficial, se reporta que dos personas resultaron heridas tras la riña; una de ellas sería una madre que se encontraba de visita.
El perímetro fue resguardado por elementos de la Policía Estatal y personal militar, quienes desplegaron un operativo para controlar la situación y evitar riesgos mayores en la zona.
Al lugar arribó una unidad de auxilio médico para brindar atención en caso de ser necesario, mientras las autoridades mantienen la presencia para realizar las labores correspondientes.
Hasta el momento, no existe información oficial sobre personas lesionadas ni se han precisado las causas técnicas que provocaron el fuego, por lo que los hechos se mantienen bajo investigación de las autoridades competentes.
El personal operativo continúa en el sitio para garantizar el orden tras el conflicto interno.