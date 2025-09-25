Se registra incendio en domicilio de la privada La Primavera, en Culiacán

CULIACÁN._ Un incendio se registró la noche de este jueves 25 de septiembre en un domicilio de la privada La Primavera, en Culiacán, cuyo daños se reporta serían materiales.

El siniestro se registró poco antes de las 19:00 horas en el barrio San José de dicha privada. Una llamada al número de emergencias 911 dio aviso de la situación y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos de Culiacán, quienes junto con una pipa de agua del Ayuntamiento se encargaron de sofocar las llamas.

También llegó personal de la Protección Civil para supervisar las labores y asegurar de que el percance no causara mayores afectaciones.

Se reporta que el percance solo dejó daños materiales en el inmueble, pues ninguna persona resultó intoxicada o lesionada tras lo sucedido.

Asimismo se desconoce si el hecho fue provocado o si fue consecuencia de un accidente.