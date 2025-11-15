Seguridad
Se registra incendio y explosión en taquería de la Avenida del Mar, en Mazatlán

El local fue consumido por el fuego este sábado; se reportan tres personas muertas y dos heridas
Noroeste/Redacción
15/11/2025 18:30
15/11/2025 18:30
15/11/2025 18:30

MAZATLÁN._ Un incendio y explosión se registraron este sábado en un negocio de tacos de la Avenida del Mar, a unos metros de la calle José Ángel Ferrusquilla.

Se reportó que el siniestro causó la muerte de dos mujeres y un hombre, además de que dejó dos personas heridas.

La explosión, registrada alrededor de las 18:00 horas, generó alarma entre las personas que pasaban por el lugar y de las que se encontraban en negocios aledaños, como la de un supermercado.

Incluso varios vehículos, entre ellos pulmonías, estuvieron a segundos de que los alcanzará el fuego tras las explosión.

Ambos carriles de la Avenida del Mar están cerrados.

Elementos de Bomberos, militares, policías y paramédicos de Cruz Roja y del Hospital Nuevo Mazatlán, acudieron al lugar y apoyar en las labores de auxilio y rescate.

