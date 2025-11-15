$!Se registra incendio y explosión en taquería de la Avenida del Mar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio y explosión se registraron este sábado en un negocio de tacos de la Avenida del Mar, a unos metros de la calle José Ángel Ferrusquilla.
Se reportó que el siniestro causó la muerte de dos mujeres y un hombre, además de que dejó dos personas heridas.
La explosión, registrada alrededor de las 18:00 horas, generó alarma entre las personas que pasaban por el lugar y de las que se encontraban en negocios aledaños, como la de un supermercado.
Incluso varios vehículos, entre ellos pulmonías, estuvieron a segundos de que los alcanzará el fuego tras las explosión.
Ambos carriles de la Avenida del Mar están cerrados.
Elementos de Bomberos, militares, policías y paramédicos de Cruz Roja y del Hospital Nuevo Mazatlán, acudieron al lugar y apoyar en las labores de auxilio y rescate.