$!Se registra incendio y explosión en taquería de la Avenida del Mar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio y explosión se registraron este sábado en un negocio de tacos de la Avenida del Mar, a unos metros de la calle José Ángel Ferrusquilla.

Se reportó que el siniestro causó la muerte de dos mujeres y un hombre, además de que dejó dos personas heridas.

La explosión, registrada alrededor de las 18:00 horas, generó alarma entre las personas que pasaban por el lugar y de las que se encontraban en negocios aledaños, como la de un supermercado.