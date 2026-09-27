Seguridad
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Violencia

Se registra nuevo ataque armado en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán; sin lesionados

La nueva agresión se reportó en el cruce de los callejones Miguel Hidalgo y Álvareza tan solo 20 metros del ataque registrado a las 15:30 horas y que cobro la vida de un hombre
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/09/2026 22:14
27/09/2026 22:14

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque armado se registró la noche de este domingo en callejones de la colonia Gabriel Leyva; no se localizaron personas lesionadas.

La nueva agresión se reportó a las 20:55 horas, indicando el cruce de los callejones Miguel Hidalgo y Álvareza tan solo 20 metros del ataque registrado a las 15:30 horas y que cobro la vida de un hombre.

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Tras el reporte de las nuevas detonaciones, elementos del Ejército implementaron un operativo y recorrieron los callejones, pero descartaron que hubiera personas lesionadas tras el ataque.

En el cruce de los mencionados callejones quedaron cuatro casquillos percutidos de arma corta y un vehículo presentó un razón de bala que dejo un hundimiento en la carrocería.

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