$!Se registra nuevo ataque armado en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán; sin lesionados

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque armado se registró la noche de este domingo en callejones de la colonia Gabriel Leyva; no se localizaron personas lesionadas.

La nueva agresión se reportó a las 20:55 horas, indicando el cruce de los callejones Miguel Hidalgo y Álvareza tan solo 20 metros del ataque registrado a las 15:30 horas y que cobro la vida de un hombre.