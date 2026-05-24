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Violencia

Se registra otra explosión en la cabecera municipal de Escuinapa

El ataque con dron habría impactado en una taquería sin operación
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/05/2026 14:18
24/05/2026 14:18

Otra explosión se registró este domingo en la cabecera municipal de Escuinapa.

El hecho sería por un ataque de explosivos con dron sobre una taquería de nombre El Mexicano, la cual estaba sin operar, aunque no queda claro si iba dirigido a ese punto o cayó ahí por equivocación o porque habría sido inhibido el dron en esa zona.

El negocio se ubica sobre la calle Morelos, entre Hidalgo y 2 de Abril.

Lo anterior ocurrió en medio de una jornada de explosiones y balaceras que se han presentado este 24 de mayo en Escuinapa desde temprana hora.

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