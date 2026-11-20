LOS MOCHIS._ Los hechos de violencia registrados la noche de este viernes 20 de noviembre en Guasave escalaron hacia territorio ahomense, provocando el cierre de diversas vías de comunicación, el incendio de unidades de carga y múltiples reportes sobre la presencia de civiles armados en los principales accesos a Los Mochis. De acuerdo con reportes ciudadanos y grabaciones difundidas en redes sociales, uno de los puntos críticos se localizó en el trébol de acceso a la ciudad, en las inmediaciones de la carretera Internacional México 15, donde el fuego consumió un vehículo pesado durante la noche. De forma paralela, se alertó sobre la quema de tráileres sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo, presuntamente utilizados por integrantes de grupos delictivos para obstaculizar el ingreso hacia la cabecera municipal.

La alerta se extendió hacia la carretera Los Mochis-Ahome, a la altura de la sindicatura de Compuertas. Conductores que transitaban por el sector relataron que tuvieron que retornar antes de llegar a uno de los semáforos de la zona, luego de que personas que se encontraban en el lugar les advirtieran sobre la presencia de hombres armados impidiendo el paso. Simultáneamente, habitantes y automovilistas reportaron movilizaciones de presuntos civiles armados en el sector del Lateral 18, generando incertidumbre entre la población local. Los incidentes en Ahome ocurren a la par de una jornada violenta en el vecino municipio de Guasave, donde se registraron bloqueos con unidades de carga incendiadas sobre la carretera México 15, particularmente a la altura de Cuatro Caminos. En esa misma localidad, vecinos reportaron intensas detonaciones de arma de fuego en el sector del Malecón y en Callejones de Guasavito, lo que derivó en un fuerte despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina.