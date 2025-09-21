Se trata de Diego y Yohana Natali los asesinados en sector Bachigualato: ambos habían sido privados de libertad

Como Diego “N” de 42 años de edad y Yohana Natali “N”, de 26, fueron identificados la pareja que fue asesinada a balazos el mediodía de este domingo 21 de septiembre en el sector Bachigualato de Culiacán, días después de haber sido privados de libertad.

Fue el pasado miércoles 17 de septiembre cuando tres personas, entre ellas Diego y Yohana Natali, habían sido interceptados por un grupo de civiles armados en el fraccionamiento Santa Rocío y llevados hacia un rumbo desconocido.

Se reporta que fue a las 17:00 horas cuando sujetos descendieron de un vehículo sedán color oscuro y entraron a una vivienda ubicada sobre la calle Desierto de Las Palmas, de donde sacaron a la fuerza a las víctimas.

Cuatro días después, en la calle Luis González Urbina del sector Bachigualato, civiles a bordo de una unidad automotriz bajaron a Diego y Yohana Natali con las manos atadas y en el suelo les dispararon en más de una ocasión para privarlos de la vida. Luego emprendieron la huida y hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables.

Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas por vecinos de la zona, siendo personal de la Secretaría de Marina los que se movilizaron para atender el reporte y dar fe que en el lugar había una mujer y un hombre asesinados a balazos.

La misma familia acudió al sitio para identificarlos. Personal de la Fiscalía General del Estado transportó los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley.

Cabe señalar que la tercera víctima aún no ha sido localizada y su identidad sigue siendo desconocido.