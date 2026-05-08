$!Secretaría de Marina asegura cinco bultos con presunta metanfetamina en Manzanillo

MANZANILLO._ Cinco paquetes con sustancia granulada cristalina de color blanca, con características similares a la metanfetamina, fueron decomisados en el recinto portuario de Manzanillo, los cuales estaban declarados como compactadoras de cartón.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Sexta Región Naval, informa que ayer personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo, localizaron y aseguraron la sustancia.
La presunta droga fue encontrada durante acciones de inspección a un contenedor dentro del recinto portuario, mismo que viajaba a bordo de un buque de bandera de Singapur, con destino a Nueva Zelanda. La sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, quedando pendiente determinar el peso ministerial.
Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia, inspección y control que efectúa la Secretaría de Marina–Armada de México en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para prevenir el trasiego de sustancias ilícitas y coadyuvar al mantenimiento del Estado de derecho, refrendando su compromiso de velar por la seguridad de la ciudadanía y contribuir al combate frontal contra la delincuencia organizada.