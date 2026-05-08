$!Secretaría de Marina asegura cinco bultos con presunta metanfetamina en Manzanillo

MANZANILLO._ Cinco paquetes con sustancia granulada cristalina de color blanca, con características similares a la metanfetamina, fueron decomisados en el recinto portuario de Manzanillo, los cuales estaban declarados como compactadoras de cartón.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Sexta Región Naval, informa que ayer personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo, localizaron y aseguraron la sustancia.