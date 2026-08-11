Seguridad
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Drogas sintéticas

Secretaría de Marina localiza laboratorios clandestinos de drogas en Culiacán

Los elementos navales neutralizan precursores químicos y equipo utilizado para actividades ilícitas en los poblados Vizcaíno y Copaco, en la capital sinaloense
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/08/2026 11:51
11/08/2026 11:51

TOPOLOBAMPO.- Con apoyo de un helicóptero, elementos de la Secretaría de Marina localizaron y neutralizaron laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas en las inmediaciones de los poblados Vizcaíno y Copaco, en Culiacán.

A través de un comunicado, se informó que la Secretaría de Marina, mediante personal de la Armada de México y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo acciones de búsqueda, localización y neutralización de laboratorios clandestinos en las inmediaciones de los poblados Vizcaíno y Copaco, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

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Durante estas acciones, realizadas con apoyo de un helicóptero de la institución, personal naval localizó y aseguró diversos precursores químicos y materiales utilizados para la elaboración de sustancias ilícitas, los cuales fueron neutralizados en el sitio, conforme a los procedimientos establecidos.

Entre el material localizado se encontraron 200 litros de acetona destilada, distribuidos en cuatro bidones; 50 litros de una sustancia con características de tolueno crudo; 600 litros de alcohol etílico, contenidos en tres tambos; 525 kilogramos de ácido tartárico peróxido, distribuidos en 21 costas, y 125 kilogramos de sosa cáustica, contenidos en cinco costas.

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Asimismo, fueron localizados e inhabilitados diversos accesorios y equipos de trabajo, entre ellos 14 tanques de gas, seis centrifugadoras, un motogenerador, un reactor de 200 litros, seis tinas de 250 litros y dos motocicletas.

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Las acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la República, con el objetivo de contribuir a la prevención y combate de actividades relacionadas con la producción de drogas sintéticas, así como debilitar la infraestructura empleada para este tipo de actividades ilícitas.

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