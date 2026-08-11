$!Secretaría de Marina localiza laboratorios clandestinos de drogas en Culiacán

TOPOLOBAMPO.- Con apoyo de un helicóptero, elementos de la Secretaría de Marina localizaron y neutralizaron laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas en las inmediaciones de los poblados Vizcaíno y Copaco, en Culiacán.

A través de un comunicado, se informó que la Secretaría de Marina, mediante personal de la Armada de México y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo acciones de búsqueda, localización y neutralización de laboratorios clandestinos en las inmediaciones de los poblados Vizcaíno y Copaco, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.