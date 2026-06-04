$!Secretario de la Defensa supervisa operativos en Culiacán

CULIACÁN. _ El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, realizó este jueves una visita a Culiacán para supervisar las operaciones de seguridad que mantienen el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la capital sinaloense, en medio de la estrategia desplegada para reforzar la vigilancia en el estado.
A través de una publicación oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el general Trevilla Trejo se trasladó a Culiacán acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera con el objetivo de verificar las acciones que ambas corporaciones realizan en materia de seguridad.
Además, indicaron que sostuvo reuniones con los mandos territoriales y operativos responsables de las acciones que se llevan a cabo en Sinaloa.
“El General Trevilla verificó el despliegue de las tropas y guardias nacionales, y sostuvo reuniones con los mandos territoriales y operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que operan en esa entidad”, compartieron a través de X.
Las imágenes difundidas por la dependencia muestran al secretario de la Defensa recorriendo calles de la capital sinaloense y dialogando con personal militar y de la Guardia Nacional.
La visita ocurre luego de que arribaran elementos de las fuerzas federales al Estado, para continuar las labores de vigilancia, patrullaje y coordinación en medio de una crisis de seguridad sostenida desde hace más de 20 meses por una pugna interna del Cártel de Sinaloa.