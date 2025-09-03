$!Sedena asegura arma larga y cartuchos en operativo en campo agrícola de Navolato

NAVOLATO. _ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron un arma larga, un cargador y 24 cartuchos útiles durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Navolato, Sinaloa. El hallazgo se registró en las inmediaciones del Campo Agrícola Santa Martha, ubicado en la sindicatura de Villa Benito Juárez, donde el personal militar realizaba labores de prevención y patrullaje.

De acuerdo con el reporte oficial, el material bélico fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes. La acción se llevó a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Cabe recordar que el pasado 26 de agosto fue localizado sin vida un joven, aún sin identificar, en las cuarterías del campo agrícola Santa Martha.