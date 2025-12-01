$!Segunda vivienda atacada a balazos en Urbivilla del Prado, norte de Culiacán, en menos de 24 horas

Un ataque a balazos contra una vivienda en el sector Cedros, al norte de Culiacán, se registró este lunes sin que se reportaran personas heridas, solo daños materiales. Este hecho subraya la recurrencia de la violencia en la zona, pues ocurre a menos de 24 horas de otro ataque similar en la misma colonia.
El incidente fue reportado alrededor de las 12:00 horas de este lunes 1 de diciembre, cuando se alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en Urbivilla del Prado.
Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal acudieron a la calle Guamúchil del mencionado sector. En el lugar, la autoridad encontró un domicilio vandalizado con múltiples disparos de arma de fuego en su fachada.
Agentes estatales resguardaron la zona y realizaron el acordonamiento perimetral en espera del arribo del personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las diligencias correspondientes en el sitio.
Esta agresión se suma a otra ocurrida un día antes, el domingo 30 de noviembre, a solo dos cuadras de distancia. En aquel suceso, la fachada de otro domicilio también fue atacada con disparos, pero la familia que se encontraba en el interior resultó ilesa, afortunadamente.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado reportó que, del 1 de enero al 5 de noviembre del 2025, un total de 141 inmuebles y 53 vehículos han resultado dañados por disparos de proyectiles de arma de fuego y/o incendiados en la entidad. La mayoría de los casos se concentran en la capital sinaloense.