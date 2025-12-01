$!Segunda vivienda atacada a balazos en Urbivilla del Prado, norte de Culiacán, en menos de 24 horas

Un ataque a balazos contra una vivienda en el sector Cedros, al norte de Culiacán, se registró este lunes sin que se reportaran personas heridas, solo daños materiales. Este hecho subraya la recurrencia de la violencia en la zona, pues ocurre a menos de 24 horas de otro ataque similar en la misma colonia.

El incidente fue reportado alrededor de las 12:00 horas de este lunes 1 de diciembre, cuando se alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en Urbivilla del Prado.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal acudieron a la calle Guamúchil del mencionado sector. En el lugar, la autoridad encontró un domicilio vandalizado con múltiples disparos de arma de fuego en su fachada.