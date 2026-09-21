$!Segundo día de despliegue federal en Guasave; autoridades mantienen hermetismo

GUASAVE. _ La incertidumbre se mantiene entre los habitantes del municipio de Guasave, luego de que por segunda madrugada consecutiva se registrara un fuerte despliegue táctico por parte de elementos de las fuerzas federales, del cual aún no se han reportado resultados oficiales.

Durante las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, el centro de las operaciones se concentró en la comunidad de Gabriel Leyva Solano. Vecinos del sector reportaron el ingreso de un fuerte convoy compuesto por un estimado de 30 unidades oficiales.

En el lugar se observó a efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal realizando tanto patrullajes motorizados como recorridos de infantería por las principales calles de la localidad.