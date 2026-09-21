$!Segundo día de despliegue federal en Guasave; autoridades mantienen hermetismo

GUASAVE. _ La incertidumbre se mantiene entre los habitantes del municipio de Guasave, luego de que por segunda madrugada consecutiva se registrara un fuerte despliegue táctico por parte de elementos de las fuerzas federales, del cual aún no se han reportado resultados oficiales.
Durante las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, el centro de las operaciones se concentró en la comunidad de Gabriel Leyva Solano. Vecinos del sector reportaron el ingreso de un fuerte convoy compuesto por un estimado de 30 unidades oficiales.
En el lugar se observó a efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal realizando tanto patrullajes motorizados como recorridos de infantería por las principales calles de la localidad.
Esta movilización da continuidad a la fuerte presencia de seguridad que sorprendió al municipio durante la madrugada del domingo. En esa primera incursión, el aparatoso despliegue terrestre de las corporaciones federales estuvo apoyado por el sobrevuelo de dos helicópteros, lo que generó alerta en diversos sectores.
Pese a la magnitud y prolongación de estas acciones de seguridad en la región, hasta el momento las autoridades federales no han emitido ningún comunicado oficial.
Se desconoce si la presencia de los uniformados obedece a labores de inteligencia, la ejecución de cateos, aseguramientos o la búsqueda de objetivos específicos en la zona norte del estado. La movilización se mantiene activa mientras se espera un parte oficial que aclare el saldo del operativo desplegado por segundo día consecutivo.