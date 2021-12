$!Seguridad Púbica de Mazatlán entrega alimentos a familiares de pacientes y personas vulnerables

“Muchas gracias de verdad, jamás me imaginé que los policías me darían el desayuno de hoy, es una gran obra, porque no siempre trae uno dinero para comer”, expresó Rosa María “N”, quien espera noticias de su hija en el Hospital General.

Alfaro Gaxiola dijo que esta entrega de alimentos es solo un gesto solidario hacia quienes sufren por la salud de un familiar, o pasan horas bajo el sol ganándose el sustento.

“Es un gusto para nosotros dar un poquito de lo que tenemos al ciudadano por parte de la Secretaría de Seguridad Pública; se da la Proximidad Social, nos venimos, nos apoyamos todos, para regalar algo, un poco, la gente en los hospitales está esperando a sus pacientes un poco delicados, pero con lo poco que les traigamos nosotros es para que se sientan un poco bien”, destacó.