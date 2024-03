Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública Sinaloa, informó que se tiene el dato extraoficial de tres familias privadas de su libertad, lo que corresponde a 15 personas, en la comunidad de La Noria, sindicatura de Imala, hacia el oriente de Culiacán.

Los datos, explicó, parten de cuatro llamadas de emergencia recibidas, una a las 4:00 de la mañana y tres a las 9:36 del día.

”Lo que tenemos nosotros en C4 lo que tenemos en llamadas de alerta son cuatro llamadas una a las cuatro de la mañana, y tres a las 9:26 se tiene conocimiento extraoficial ahorita”,

”Personal de seguridad ya anda trabajando en el área para corroborar los datos de tres familias que fueron, cómo se dice, sacadas de sus domicilios”.

Personal de seguridad, informó, se encuentra verificando los hechos en la zona, presuntamente cometidos por grupos criminales.

”Definitivamente son grupos al margen de la ley, grupos delincuenciales”, señaló.

Explicó que el tema está siendo atendido por la Guardia Nacional, Sedena Fiscalía General de la República y el Estado.

”Estamos atentos a todo lo que pudiera venir yo no puedo confirmar si pudiera o no pudiera haber (más hechos violentos) porque hasta que no se determine que pasó ahí en La Noria podemos decir y de ahí partir para adelante”, mencionó.