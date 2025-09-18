$!Seis heridos en ataque armado en Villa Juárez, Navolato; entre ellos un menor de 3 años

NAVOLATO. _ Un ataque armado registrado la tarde de este jueves frente al aeródromo “La Luna”, ubicado sobre la carretera La 20 en la sindicatura de Villa Juárez, dejó un saldo de seis personas lesionadas, entre ellas dos mujeres y un menor de tres años de edad. De acuerdo con testigos, algunas de las víctimas se trasladaron por sus propios medios para solicitar atención médica. Posteriormente, fueron canalizadas a la Unidad de Medicina Familiar No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibieron atención por heridas de bala y esquirlas.

Las personas lesionadas por impactos de arma de fuego fueron identificadas como Francisco “N”, de 31 años; Miguel “N”, de 3 años; Victoria “N”, de 31; y Luis Fernando “N”, de 23. Mientras que Gilberto Misael “N”, de 23, y Susana Margarita “N”, de 42, resultaron con lesiones causadas por esquirlas. El ataque ocurrió en plena vía pública, frente a la pista “La Luna”, un punto que en ocasiones anteriores ha sido escenario de hechos violentos. Según los primeros reportes, grupos armados antagónicos se enfrentaron durante varios minutos, generando alarma entre habitantes y trabajadores de la zona.