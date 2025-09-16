$!Seis marinos resultan lesionados tras volcadura de camioneta en Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN. _ Seis elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban volcó durante un recorrido de vigilancia en el sector Tres Ríos de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los marinos fueron expulsados del vehículo tras el impacto. Aunque todos presentaron golpes, solo uno requirió traslado a un hospital de la ciudad, mientras que los demás recibieron atención médica en el lugar.