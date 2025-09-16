Seguridad
Accidente militar

Seis marinos resultan lesionados tras volcadura de camioneta en Tres Ríos, Culiacán

Dos unidades de la Secretaría de Marina chocaron mientras realizaban un recorrido de seguridad en el sector Tres Ríos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
16/09/2025 12:36
16/09/2025 12:36

CULIACÁN. _ Seis elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban volcó durante un recorrido de vigilancia en el sector Tres Ríos de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los marinos fueron expulsados del vehículo tras el impacto. Aunque todos presentaron golpes, solo uno requirió traslado a un hospital de la ciudad, mientras que los demás recibieron atención médica en el lugar.

El accidente ocurrió la mañana de este martes sobre el bulevar Francisco Labastida Ochoa, en el cruce con la calle Carlos López Álvarez, donde se reportó una colisión entre unidades oficiales.

Cuerpos de emergencia acudieron para atender a los lesionados, y personal de Tránsito Municipal llevó a cabo el peritaje correspondiente. Las unidades involucradas fueron retiradas para liberar la circulación y evitar nuevos incidentes en la zona.

#Accidente vial
#Secretaría de Marina
#Culiacán
#Seguridad
