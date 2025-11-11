MAZATLÁN. - Un nuevo incidente marítimo se registró este martes en el mar de Mazatlán, luego de que seis personas fueran rescatadas con vida tras la volcadura de una lancha.

De acuerdo con un comunicado oficial, el reporte sobre la volcadura de una pequeña embarcación en aguas del puerto activó los protocolos de auxilio por parte de elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Gustavo Espinoza Bastidas, titular del cuerpo de salvavidas, informó que el accidente ocurrió frente a la zona de Playa Gaviotas. Según el testimonio de los tripulantes, una ola golpeó la lancha y provocó que se volcara en el mar.