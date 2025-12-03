Seguridad
Semar asegura armas y cartuchos en Navolato durante operativo federal

Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron seis armas largas, 346 cartuchos y 14 cargadores en el poblado Benito Juárez; lo asegurado será entregado a la autoridad investigadora
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/12/2025 12:22
03/12/2025 12:22

En el poblado Benito Juárez, en Navolato, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron seis armas largas, 346 cartuchos y 14 cargadores.

La acción fue dada a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el operativo, ni precisó si hubo personas detenidas o si el inmueble donde se encontraron los objetos quedó asegurado.

De acuerdo con la información difundida, los trabajos fueron realizados por personal de la Semar.

Todo lo asegurado será puesto a disposición de la autoridad investigadora para que se realicen las diligencias correspondientes.

#Seguridad
#Navolato
#Operativos Militares
