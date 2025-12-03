$!Semar asegura armas y cartuchos en Navolato durante operativo federal

En el poblado Benito Juárez, en Navolato, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron seis armas largas, 346 cartuchos y 14 cargadores.

La acción fue dada a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el operativo, ni precisó si hubo personas detenidas o si el inmueble donde se encontraron los objetos quedó asegurado.