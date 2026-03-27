$!Semar asegura drogas, explosivos y arsenal tras enfrentamiento armado en Dautillos, Navolato

NAVOLATO. _ El operativo derivado del enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) dejó como saldo el aseguramiento de drogas, explosivos, municiones, equipo táctico y vehículos, la tarde del jueves en el campo pesquero de Dautillos, en Navolato, de acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las autoridades federales detallaron que en el lugar se aseguraron 594 cartuchos útiles, 28 cargadores, 428 artefactos conocidos como ponchallantas, tres vehículos, una motocicleta, tres cargadores para radio y diverso equipo táctico.

En las imágenes difundidas por autoridades federales se observa parte del material asegurado, entre ellos dos camionetas Toyota Tacoma —una blanca y otra gris, de modelo reciente— con impactos de proyectil de arma de fuego, además de los explosivos, municiones y aditamentos tácticos.

Tras el enfrentamiento, un civil perdió la vida en el lugar; hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial. Durante la refriega registrada la tarde del jueves en esta comunidad pesquera, se observaron diversos daños materiales en viviendas, con fachadas, puertas y ventanas que presentaban impactos de bala. Además, en uno de los domicilios la puerta fue reventada, presuntamente tras la detonación de un artefacto explosivo.