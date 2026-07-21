$!Semar asegura más de 1.5 toneladas de presunta cocaína en costas de Chiapas; cinco personas fueron detenidas

CHIAPAS. _ Personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró una embarcación menor que transportaba aproximadamente mil 530 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a cinco personas durante un operativo realizado en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas.
El aseguramiento ocurrió durante un vuelo de patrullaje marítimo, cuando personal naval detectó una embarcación menor navegando a unas 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas. Tras el avistamiento, una patrulla oceánica de la Armada de México fue desplegada para interceptar la unidad.
Durante la inspección, los elementos navales localizaron 51 bultos que contenían un peso aproximado de mil 530 kilogramos de presunta cocaína, además de asegurar la embarcación equipada con tres motores fuera de borda.
En el sitio fueron detenidos cinco presuntos infractores de la ley, quienes fueron informados de sus derechos y, junto con la droga y la embarcación aseguradas, serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal una vez que el buque arribe a puerto.
La Secretaría de Marina informó que el peso definitivo del cargamento será determinado por las autoridades ministeriales como parte de la integración de la carpeta de investigación.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el decomiso evitó la distribución de aproximadamente 3 millones 60 mil dosis de droga y representó una afectación económica cercana a 335.4 millones de pesos para la delincuencia organizada.
Con este aseguramiento, la Semar indicó que durante la presente administración suma cerca de 78.5 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas, como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas en aguas nacionales.