$!Semar asegura más de 1.5 toneladas de presunta cocaína en costas de Chiapas; cinco personas fueron detenidas

CHIAPAS. _ Personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró una embarcación menor que transportaba aproximadamente mil 530 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a cinco personas durante un operativo realizado en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas.

El aseguramiento ocurrió durante un vuelo de patrullaje marítimo, cuando personal naval detectó una embarcación menor navegando a unas 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas. Tras el avistamiento, una patrulla oceánica de la Armada de México fue desplegada para interceptar la unidad.

Durante la inspección, los elementos navales localizaron 51 bultos que contenían un peso aproximado de mil 530 kilogramos de presunta cocaína, además de asegurar la embarcación equipada con tres motores fuera de borda.