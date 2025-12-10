$!Semar asegura vehículos robados, municiones y equipo táctico en El Tule, Culiacán

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron vehículos robados, municiones y equipo táctico durante operativos aéreos y terrestres en las inmediaciones del poblado El Tule, en Culiacán.

Según información oficial, personal naval detectó a personas armadas en la zona y se dirigió al lugar, donde aseguraron dos vehículos con reporte de robo, seis cargadores calibre 7.62 x 39 mm, 207 cartuchos del mismo calibre, cinco cartuchos calibre .50, 120 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm y un chaleco táctico con placas balísticas.