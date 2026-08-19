$!Semar detiene a cuatro hombres con armas largas y equipo táctico en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Mazatlán, donde les aseguraron tres armas largas, 16 cargadores, tres chalecos tácticos y un vehículo.

La detención fue reportada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su informe de acciones relevantes correspondiente al martes 18 de agosto de 2026.

El reporte oficial no precisa cómo se derivó el operativo ni el sitio exacto donde fueron detenidos los cuatro hombres. Tampoco se informa si la camioneta asegurada cuenta con reporte de robo.