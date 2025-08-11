$!Semar detiene a ocho personas en operativo en El Tamarindo, Culiacán

CULIACÁN. _ Ocho personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el poblado Adolfo López Mateos, conocido como El Tamarindo, tras un cateo realizado el pasado viernes 8 de agosto.

Durante el operativo, que se habría iniciado poco antes de las 7:00 horas de ese día, también se desplegó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y se reportó el cierre de accesos al poblado por parte de efectivos navales, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), Verona Hernández Valenzuela, durante la conferencia de la Vocería de Seguridad realizada el viernes pasado.