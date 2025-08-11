$!Semar detiene a ocho personas en operativo en El Tamarindo, Culiacán

CULIACÁN. _ Ocho personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el poblado Adolfo López Mateos, conocido como El Tamarindo, tras un cateo realizado el pasado viernes 8 de agosto.
Durante el operativo, que se habría iniciado poco antes de las 7:00 horas de ese día, también se desplegó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y se reportó el cierre de accesos al poblado por parte de efectivos navales, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), Verona Hernández Valenzuela, durante la conferencia de la Vocería de Seguridad realizada el viernes pasado.
Fue hasta este lunes 11 de agosto cuando autoridades federales confirmaron el despliegue y la captura de los ocho sujetos, quienes estaban en posesión de armas largas, droga, vehículos de lujo, equipo táctico, municiones y ponchallantas.
Entre lo asegurado se encuentran ocho armas largas, 2 mil 152 cartuchos útiles, 63 cargadores, 56 bolsas con marihuana, 50 dosis de metanfetamina, nueve chalecos tácticos, 50 ponchallantas y dos camionetas de lujo: una Toyota RAV4 color tinto y una Toyota Tacoma, ambas modelos recientes.
Los detenidos y todo lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones por delitos relacionados con el crimen organizado.